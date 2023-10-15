حقق سعر الدولار اليوم الأحد 15-10-2023 ثباتًا في البنوك المصرية، وفق آخر تحديث لمواقع البنوك، وبلغ سعره في البنك المركزي المصري، نحو 30.95 جنيه للبيع و30.83 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

«الوطن» ترصد سعر الدولار اليوم الأحد 15-10-2023 في البنوك المصرية وفقًا للمعلن على شاشات البنوك وهي كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

وحقق سعر الدولار اليوم الأحد15-10-2023 في بنك مصر نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار اليوم، في بنك القاهرة، 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي، 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار اليوم الأحد15-10-2023 في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية، 30.95 جنيه للبيع، وللشراء 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ووصل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.