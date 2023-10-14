تفاصيل مشاركة قصور الثقافة في مهرجان أسوان للفنون الأربعاء المقبل

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، للمشاركة في مهرجان أسوان للثقافة والفنون 2023، والمقرر انطلاقه الأربعاء المقبل، الموافق 18 أكتوبر الجاري، حتى 22 من الشهر نفسه، تزامنا مع الاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في معبد أبي سمبل.

11 فرقة فنية من قصور الثقافة في المهرجان

وذكر «البسيوني» لـ«الوطن»، إن قصور الثقافة تشارك بعروض فنية متميزة ضمن مهرجان أسوان، بمشاركة 11 فرقة فنون شعبية مصرية، هي فرق أسوان وتوشكى وقنا والمنيا وبني سويف والأنفوشي والغريية وكفر الشيخ والتنورة التراثية وأوبرا عربي.

وأشار إلى أن الفرق تقدم عروضها بمواقع قصور الثقافة بمحافظة أسوان ومراكز الشباب والأندية والميادين، وذلك ابتداء يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح، أنه سيقام حفل للفرق المشاركة مساء 21 أكتوبر بمسرح السوق بأبي سمبل، ثم تقدم عروضها صباح 22 أكتوبر 2023 تزامنا مع تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل.

ظاهرة تعامد أشعة الشمس على رمسيس الثاني

وظاهر ة تعامد أشعة الشمس على معبد أبي سمبل تحدث مرتين كل عام، في يومي 22 فبراير و22 أكتوبر، حيث تخترق الأشعة الممر الأمامي لمدخل معبد رمسيس الثاني بطول 200 متر حتى تصل إلى قدس الأقداس.