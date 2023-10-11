ضبط 11 طن مواد غذائية مجهولة المصدر في حملات تموينية بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية تمكنت من تحرير 436 محضرا تموينيا، خلال حملات تفتيشية موسعة للمرور على المخابز والأسواق على مدار يومين متتالين، بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية.

وتنوعت تلك المخالفات ما بين 220 محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية، وتحرير 216 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر.

أبرز ضبطيات الحملات التموينية

وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين إلى تحرير ثلاثة محاضر جنح قسم شبين الكوم، أحدهما ضد صاحب مخبز سياحي بحوزته 2 طن دقيق فاخر، والثاني ضد المدير المسؤول عن مصنع لصناعة السلع الغذائية بميت خلف، وبحوزته 5 أطنان سكر حر بدون مستندات مجهولة المصدر، والثالث ضد صاحب مخبز بلدي للتصرف في 9 جوالات دقيق بلدي مدعم بقصد بيعها في السوق السوداء.

كما تم تحرير محضر جنح مركزقويسنا ضد المدير المسؤول عن مصنع للمنتجات الغذائية بحوزتها 3.5 طن مستلزمات مواد غذائية بدون مستندات مجهولة المصدر، فيما تم تحرير محضر جنح مركز أشمون ضد صاحب محل لحوم لحيازته كمية قدرها 8 كيلوجرامات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.