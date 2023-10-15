3 شركات تطلب موظفين للتعيين الفوري.. مرتبات تصل إلى 7 آلاف جنيه

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، التابعة لوزارة الشباب والرياضة «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية»، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لبعض شركات القطاع الخاص التي تطلب عددًا من الموظفين للتعيين.

شركة اتصال إنترناشونال

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن شركة اتصال إنترناشونال، تطلب موظفين خدمة عملاء «أوردر تيكر» للتعيين للقيام بمهام تلقي طلبات العملاء عن طريق الهاتف، وذلك بالشروط الآتية:

- مؤهل عال.

- خبرة أو دون خبرة.

- ألا يزيد السن عن 35 سنة.

ويحصل الموظف على راتب 3600 جنيه بالإضافة إلى حوافر ربع سنوية تصل إلى 1500 جنيه وفقًا للأداء، ويعمل بعدد 8 ساعات عمل، ويحصل على يومين إجازة في الأسبوع، بالإضافة إلى حصوله على تأمين اجتماعي وطبي خاص، وللتقديم يرجى ملء الاستمارة من هنـــــا.

اليوم التوظيفي المفتوح لشركة دانكن دونتس

تطلب شركة دانكن دونتس، شغل وظائف «باريستا»، بمجموعة المتطلبات الآتية:

• خريجون فقط بجميع المؤهلات.

• السن من 22 سنة إلى 30 سنة.

• جيد باللغة الإنجليزية.

• موقف واضح من التجنيد.

يحصل المقبول بتلك الوظيفة على المميزات الآتية:

• راتب مجزى أساسي.

• حافز شهري بالإضافة إلى «تيبس»، وبدل انتقال لمناطق التجمع والرحاب.

• العمل 9 ساعات بنظام الشيفتات.

• تأمين طبي خاص، وتأمين اجتماعي.

• فرص للترقي.

يرجى ملء الاستمارة التالية من هنــــا للتقديم والذهاب مباشرة على العنوان والموعد، مبنى F2 الإداري أعلى بنك الإسكندرية، بجوار سيتي ستارز مول الدور السادس مدينة نصر أول مكرم عبيد، يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر 2023 من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

وظائف شركة دومتي

تطلب شركة دومتي وفقًا لوزارة الشباب والرياضة، للتعيين أخصائي مبيعات في جميع المحافظات، وذلك للقيام بالمهام الآتية:

• تحقيق أو تجاوز أهداف المبيعات الأسبوعية والشهرية والسنوية.

• مسح المنطقة البيعية وتحديد كل العملاء المحتملين لبيع وعرض منتجات الشركة لديهم.

•عرض منتجات الشركة وإظهار ميزات المنتجات للعملاء والتعامل مع كل العملاء بالمنطقة وتنمية المبيعات لكل الأصناف.

• اتباع وتنفيذ خط السير اليومي بأعلى كفاءة بانتظام وفي الوقت المناسب.

• بناء العلاقات والتواصل الدائم مع العملاء الحاليين والمحتملين.

• التجهيز والإعداد المسبق لأي أوراق أو مستندات قد يحتاج إليها العميل لإجراء الاتفاقات وإبرام العقود.

• شرح تفصيلي لكافة منتجات وخدمات الشركة العامل بها، وتشجيع العملاء على اقتنائها.

• الاهتمام بمشاكل العملاء والمساعدة في حلها، ونقل الشكاوى والاقتراحات إلى إدارة الشركة.

• إعداد خطط عمل واضحة (يومية/ أسبوعية/ شهرية) وإجراء التحسينات الدورية عليها.

أماكن العمل بهذه الوظيفة على مستوى الجمهورية، وتحتاج إلى الشروط التالية:

• مؤهل عالي.

• الحد الأقصى للسن 30 عامًا.

• الخبرة من 0 إلى 3 سنوات في المبيعات.

يحصل المقبول بتلك الوظيفة على:

• مرتب يصل إلى 7000 جنية.

• يوم إجازة فى الأسبوع.

• أرباح سنوية.

• بدل مواصلات.

• تدريب مدفوع الأجر.

• تأمين طبي خاص وتأمين اجتماعي.

وللتقديم يرجى ملء الاستمارة من هنــــا.