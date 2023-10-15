عبد السند يمامة يطلق حملته الانتخابية من مسقط رأسه بالجيزة

قال الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب سيعقد 4 مؤتمرات جماهيرية حاشدة لدعم مرشحهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

المؤتمر الأول لمرشح حزب الوفد

وأضاف «الهضيبي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المؤتمر الجماهيري الأول لمرشح حزب الوفد لـ الانتخابات الرئاسية، سيُعقد بمسقط رأسه في محافظة الجيزة، عقب فتح باب الدعاية الانتخابية، موضحا أن المؤتمر الثاني سيعقد في محافظة القاهرة، على أن يعقد المؤتمر الثالث بمحافظة الدقهلية، والرابع بمحافظة أسيوط.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الحملة، إلى أن الدكتور عبد السند يمامة وجه أمس، عصام الصباحي مساعد رئيس الحملة وأمين الصندوق، بفتح حساب التبرع بأحد البنوك المصرية، اليوم، لتبدأ الحملة في تلقي التبرعات من خلالها.

الصمت الانتخابي

ومن المقرر أن يجري فتح باب الدعاية الانتخابية، أمام المرشحين اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أقرت يوم 15 نوفمبر، ولمدة 15 يوما قبل الاقتراع، آخر موعد للتنازل عن الترشح، وحددت يوم 29 نوفمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج، في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلى لكل دولة.