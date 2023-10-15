موعد البت في تظلمات طالبي الترشح لانتخابات الرئاسة 2024 وفقا للجدول الزمني

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات في قرارها لتنظيم إجراءات وموعد الانتخابات الرئاسية، أنه من المقرر بدء تلقي اعتراضات طالبي الترشح يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 أكتوبر الجاري، يعقبها فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات من الخميس إلى السبت 19 حتى 21 أكتوبر، وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات طالب الترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم الأحد 22 أكتوبر.

26 أكتوبر موعد البت في التظلمات

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات في قرارها أن يومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 أكتوبر سيخصص لتلقي تظلمات طالبي الترشح المستبعدين، على أن يتم البت في التظلمات والإخطار بها يوم الخميس 26 أكتوبر، فيما سيتم تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا يومي الجمعة والسبت 27 و28 أكتوبر، وسيكون فصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية من الأحد إلى الثلاثاء 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر.

موعد الإعلان عن القائمة النهائية لطالبي الترشح

فيما سيبدأ اختيار المرشحين للرموز وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح وآخر موعد لسحب طلب الترشح يوم الأربعاء 8 نوفمبر، وستعلن القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم يوم الخميس 9 نوفمبر، وهو اليوم الذي حددته الهيئة الوطنية لبدء الحملة الانتخابية، على أن يكون آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه الأربعاء 15 نوفمبر.