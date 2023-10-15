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«غنيم»: ما تبقى من المياه في غزة الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة

كتب:

منى السعيد
06:32 م | الأحد 15 أكتوبر 2023
مشاهد من عدوان الاحتلال على قطاع غزة

مشاهد من عدوان الاحتلال على قطاع غزة

قال رئيس سلطة المياه الفلسطيني، الوزير مازن غنيم، إن ما تبقى من مصادر مياه في قطاع غزة لا يكفي لتأمين 15 لتراً للفرد، وهو الحد الأدنى الموصى به من منظمة الصحة العالمية للبقاء على قيد الحياة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وحذر الوزير «غنيم»، في تصريح صحفي له اليوم الأحد، من استمرار توقف أنظمة تزويد المياه، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية بشكل عاجل لطواقم سلطة المياه الفنية، لتتمكن من تشغيل المنشآت وتأمين المياه للمواطنين.

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