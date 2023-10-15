إمام مسجد الحسين: «اوعى دمعة يتيم تنزل على خده بسببك» (فيديو)

نشر الشيخ مصطفى عبدالسلام إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، مقطع فيديو عن أهمية معاملة اليتامى بالحسنى في الشريعة الإسلامية، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من خلال خاصية «ستوري».

وقال عبدالسلام: «اوعى تفكر بس إنك تزعله أو تكسر بخاطره ولو في يتيم جالك تبص له من فوق لتحت وتزدريه».

https://www.facebook.com/reel/256221947383487?mibextid=B7JvUZ

وحذر إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، من أن يتسبب أحد في بكاء اليتيم: «اوعى دمعة يتيم تنزل على خده بسببك، الله سبحانه وتعالى يقول في حديث قدسي حينما يبكي يتيم «يا جبريل، من الذي أبكى من غيبت أباه في التراب؟!» وفي بعض الآثار قيل إن اليتيم إذا بكى اهتز عرش الرحمن».