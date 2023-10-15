رئيس اتحاد الميني فوتبول يطلق بطولة الجمهورية للبراعم والناشئين

أطلق أحمد سمير سليمان، رئيس الاتحاد المصري للمينى فوتبول «كرة القدم المصغرة»، بطولة الجمهورية للبراعم والناشئين، وسط احتفالية كبيرة في حب مصر.

إطلاق بطولة البراعم والناشئين للمينى فوتبول

وجاء حفل افتتاح الموسم الرياضي الجديد 2024-2023، لمهرجانات البراعم «تحت سن 13-11- 9 سنوات»، وبطولة الجمهورية للناشئين «تحت 15 سنة - 17 سنة».

وجمع الاحتفال أسرة الاتحاد من أندية ومراكز شباب وأكاديميات وعائلات اللاعبين البراعم والناشئين ومسؤولي الاتحاد، واحتفل الجميع بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وشهد ملعب الاتحاد المصري للميني فوتبول الرسمي بنادي ايرو سبورت، اصطفاف طابور العرض للفرق المشاركة بنظام وصورة فنية رائعة، رافعين علم مصر.

ورحب مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، بالحضور من اللاعبين وعائلاتهم والأجهزة الفنية ومسؤولي اتحاد ولجانه وفروعه، متمنيا للاعبين والأجهزة الفنية، موسما متميزا.

رئيس الاتحاد يشدد على الاهتمام باللاعبين

وشدد رئيس الاتحاد، على الأجهزة الفنية ضرورة الاهتمام باللاعبين ومتابعتهم، ليس فقط على المستوى الرياضي، لكن أيضا على المستوى الذهني والتربوي والإنساني، كعنصر مهم في بناء الإنسان المصري والارتقاء بمنظومتنا.

وأكد «سليمان» سعادته الكبيرة بالاحتفال مع أبنائنا اللاعبين وأسرهم، وكل عائلة الاتحاد بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي تعد أحد أهم وأمجد أيام التاريخ لمصرنا الحبيبة، مترحمين جميعا على أرواح شهداء أكتوبر جنود مصر الأبطال، خير أجناد الله في الأرض.

وانطلقت العروض الفنية الوطنية المختلفة، في لوحات فنية رائعة لفرقة نور المقطم، وكذلك الأغاني الوطنية منذ الدقيقة الأولى للاحتفالية، وسط تفاعل كبير من اللاعبين وعائلتهم، في مشهد رائع تجاوز ألفي شخص من الحضور، مرددين جميعا: تحيا مصر.