إيمان عز الدين: جميع مؤسسات الدولة تعمل على مساعدة الأشقاء في فلسطين

قالت الإعلامية إيمان عز الدين، إن جميع مؤسسات الدولة، تحاول مساعدة الأشقاء في فلسطين، كل بطريقته، وقد أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب، مبادرة للتبرع بالدم، لكافة العاملين بالأكاديمية، والخريجين من الأكاديمية، تضامنًا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وشهدت عددًا كبيرًا من الموظفين في المبادرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لشعب فلسطين الشقيق.

مبادرات للتبرع بالدم للأشقاء في فلسطين

أوضحت الإعلامية إيمان عز الدين، في برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع عبر قناة «سي بي سي»، أن جملة «ما نقص مال من صدقة»، الصدقة ليست للمال فقط، الصدقة من الصحة، والتي تعني التبرع بالدم، وثبت علميًا أن سحب الدم، من جسم الإنسان، فطبيعي بالفطرة يجدد الجسم خلاياه، لإنتاج خلايا جديدة، سواء في حالة نزيف، أو التبرع بالدم، فمن مصلحتنا التبرع.

اختلاف أنواع الصدقات

وأكدت الإعلامية إيمان عز الدين، أن أنواع الصدقات مختلفة، منها صدقة الدم، وصدقة العلم، وصدقة الوقت، وأي نوع من أنواع الصدقة.