محافظ القاهرة خلال تفقد عدد من الأسواق: يجب وضع أسعار السلع في مكان

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عددًا من أسواق العاصمة من بينها سوق المسلة الجديد بحي المطرية، وعدد من منافذ المواطن أولًا، والمخابز لمتابعة تنفيذ «مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية» التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجوة عالية وأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.

توفير السلع

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تكثيف حملات المتابعة للتأكد من توفير السلع بكميات وأسعار مخفضة، وأن يشعر المواطن بذلك، مع تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

أسعار مخفضة

وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على التأكد من المواطنين بتوافر كافة السلع والمنتجات بأسعار مخفضة ووجود فارق حقيقي في أسعار السلع منذ بداية المبادرة، والمرور اليومي لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع.

رافق المحافظ فى جولته الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء عبدالنعيم حامد، مدير مديرية التموين، واللواء خالد شحاتة، رئيس حي المطرية وعدد من قيادات المحافظة.