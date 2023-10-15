نصائح «الصحة» للوقاية من الإصابة بالسرطان.. منها التوقف فورا عن التدخين

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن طرق هامة تعمل على تقليل فرص الإصابة بالسرطان.

وقالت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي لها، إن هناك مجموعة من الطرق والإرشادات الهامة التي يجب اتباعها للوقاية من السرطان وجاءت على النحو التالي:

5 طرق للوقاية من الإصابة بالسرطان

- ضرورة التوقف عن التدخين

- الحفاظ على وزن صحي

- الامتناع عن شرب الكحول

- ممارسة الرياضة بانتظام

- تناول الكثير من الفواكه والخضروات .

أسباب الإصابة بالسرطان

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الاستفادة من حملة «100 يوم صحة»، لافتة إلى أن الحملة تم مدها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوفر كافة التخصصات الطبية والكشف والعلاج مجاني بها، ولا يتحمل المواطن أي أعباء مالية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان سبب الإصابة بالسرطان وجاءت على النحو التالي:

- التدخين الإيجابي والسلبي.

- التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس المباشر.

- تناول الأطعمة والغذاء الغير صحي الاستعداد الوراثي أو الجيني.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، ورفع التوعية الصحية لدى المواطنين بالبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار جسيمة على صحة الجسم.