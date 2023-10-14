كيف تنتشر الإنفلونزا الموسمية؟.. 4 نصائح تقيك من الإصابة

في تلك الأجواء المتقلبة، وخلال فصل الخريف المعروف بتقلباته الجوية المتتابعة، وقبيل دخول فصل الشتاء، تكثر الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، وقد لا يعرف الكثير كيف ينتشر هذا الفيروس بتلك السرعة بين الناس؟، وهو ما نحاول أن نوضحه لكم عبر السطور التالية، مع تقديم بعض النصائح لتجنب الإصابة به.

كيف تنتشر الإنفلونزا الموسمية؟

بينت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» الطرق الأسرع التي تنتشر من خلالها الإنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أنها تنتشر بسهولة وسرعة في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية، وعن طريق الرذاذ المتناثر من الفم، والأنف أثناء العطس أوالسعال، وتنتشر أيضًا عند ملامسة الأيدي الملوثة بالفيروس للعين والأنف.

4 نصائح لتجنب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية

وقدمت الوزارة مجموعة من النصائح التي يمكن من خلالها الحد من الإصابة بالإنفلونزا، وهي كالتالي:

- الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وغير جيدة التهوية.

- تغطية الأنف عند العطس أو السعال.

- غسل اليدين باستمرار، وعدم ملامسة العين والأنف إذا كانتا غير مغسولتين.

- تلقى لقاح الإنفلونزا.

وأشارت «الصحة» إلى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية، متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.