هيئة الدواء توجه رسالة للصيادلة: 3 نصائح لضمان مأمونية وفعالية المستحضرات الطبية

وجهت هيئة الدواء المصرية رسالة عاجلة للصيادلة بشأن مأمونية وفعالية المستحضرات الطبية، يأتى ذلك فى اطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ورفع درجة التوعية الصحية وضبط السوق الدائي.

وقالت هيئة الدواء لضمان فاعلية وجودة ومأمونية المستحضرات الدوائية ​على الصيادلة اتباع مجموعة من النصائح وهى كالتالي:​

عدم شراء المستحضرات الدوائية إلا من خلال الأماكن المرخصة فقط

1- الاطلاع باستمرار على الموقع الإلكتروني الخاص بالصفحة الرسمية لهيئة الدواء المصرية، ومتابعة المنشورات الدورية والتحذيرات الواردة : www.edaegypt.gov.eg​

2 - عدم شراء المستحضرات الدوائية إلا من خلال الأماكن المرخصة فقط، وعدم شراء أصناف مجهولة المصدر أو غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، أو بدون فواتير، أو الشراء من أفراد أو كيانات غير مرخصة، أو عن طريق الإنترنت بشكل غير شرعى.​

عدم شراء المستحضرات الدوائية إلا بموجب فواتير معتمدة

3 - عدم شراء المستحضرات الدوائية إلا بموجب فواتير معتمدة مسجل عليها البيانات، ويعتبر الدواء مجهول المصدر فى حالة عدم وجود هذه الفواتير المعتمدة.​