حملات من «التموين» للرقابة على تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار

تراقب حملات وزارة التموين والتجارة الداخلية، على مبادرة تخفيض الأسعار، والتي بدأ تطبيقها منذ أمس السبت، وتستمر لمدة 6 أشهر حتى 14 أبريل المقبل، وفقا لاتفاق الحكومة مع شركات القطاع الخاص المنتجة للسلع الغذائية.

التموين تراقب على مبادرة تخفيض الأسعار

وأكدت وزارة التموين على أنه منذ اليوم الأول لتطبيق مبادرة تخفيض الأسعار، شهد السلع الغذائية تخفيضا كبيرا في الأسعار، خاصة سلع الزيت والسكر، كالتالي:

- سعر كيس السكر الأبيض المعبأ 27 جنيهًا مقابل 35 جنيهًا الأسبوع الماضي.

- سعر زجاجة الزيت 34 جنيهًا مقابل 50 جنيهًا الأسبوع الماضي.

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن السلع الغذائية التي شهدت تخفيضا في الأسعار، بلغت نسبة التخفيض من 15% حتى 25%، مع إقرار تخفيضات على سلع «الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز».

تكثيف الضخ السلعي

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى تكثيف ضخ المعروض من السلع بمنافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية، من أجل ضبط السوق من خلال تكثيف المعروض وإقرار التخفيضات ضمن المبادرة.