تسليم 368 مشروعا بقيمة 9.2 مليون جنيه لأصحاب الحرف بالفيوم اليوم

تنظم جمعية الأورمان احتفالًا اليوم الإثنين، لتوزيع منح المشروعات التنموية الصغيرة لعدد 368 مستفيدًا من أصحاب الحرف والمشروعات متناهية الصغر، ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وتنفيذ برنامج فرصة بالتعاون مع جمعية الأورمان، تحت رعاية التحالف الوطني، وذلك ضمن أعمال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ومن المقرر أن يشهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاحتفالية التي ستقام في العاشرة صباح اليوم الاثنين في نادي المحافظة الرياضي، ومها الحفناوي رئيس الجمعيات والاتحادات في وزارة التضامن، بحضور مها الحفناوي رئيس الجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن، ومدحت عبد الرشيد مدير برنامج فرصة مكون نقل الأصول.

9.2 مليون جنيهًا قيمة المشروعات

وأشار أحمد مؤمن مسؤول الإعلام بجمعية الأورمان في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّ إجمالي قيمة المشروعات المقدمة بلغ 9.2 مليون جنيه، إذ أنّ قيمة المشروع الواحد نحو 25 ألف جنيه.

مشروعات تمكين اقتصادي متنوعة

ولفت إلى أنّ المشروعات المقدمة متنوعة، بقصد التمكين الاقتصادي لأصحابها إذ تضم تجارة أغنام، ومحال بقالة، وورش، ومحال ملابس وغيرها، من المشروعات التي تفتح باب رزق لأصحابها دون أن يمدوا أيديهم لأحد.