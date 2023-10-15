خبير استراتيجي: أمن مصر القومي خط أحمر ولا مساس بأرضها ومصالحها

أكد اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن مجلس الأمن القومي أعلى سلطة في مصر ومختص بالقرارات التي تخص الأمن القومي لمصر لحماية الأمن القومي المصري.

أمن مصر القومي خط أحمر

وأوضح سالم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة «الحياة»، أن مجلس الأمن يجتمع نظرا للأحداث المحيطة الموجودة بالمنطقة، وأهم القرارات بعد استعراض الموقف الإقليمي، أن أمن مصر القومي خط أحمر لا مساس بأرضها ومصالحها، موضحًَا أن الرئيس دعا لاجتماع إقليمي لإيجاد حل وهو أهم رسائل اليوم.

مصر تدعو كل القوى الدولية والإقليمية ليتحمل الجميع مسؤولياته

ولفت إلى أن مصر تدعو كل القوى الدولية والإقليمية ليتحمل الجميع مسؤولياته وتتحرك مصر بالكامل مع كل الأشقاء، والمجتمع الدولي كله لسرعة إيجاد حل للقضية، وهذا كان أبرز مخرجات مجلس الأمن القومي.

وأكد أنه مهما طال الأمر أو قصر تبقى القضية الفلسطينية هي حجر الزاوية، والمجتمع الدولي أصدر قراراته أن حل الدولتين هو الأفضل والأمثل، وهذا الذي يجب أن يفهمه العالم كله.