محافظ القاهرة: تكثيف حملات مواجهة الغش التجاري والتلاعب في الأسعار

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمرور اليومى لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع، مع التوسع في إقامة منافذ بيع السلع بالأسعار المخفضة بالتعاون مع القطاع الخاص، ورجال الأعمال، والمجتمع المدني، والسلاسل التجارية لضبط أسعار الأسواق .

مبادرة خفض السلع

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القاهرة لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.

الرقابة التموينية

وشدد محافظ القاهرة علي مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الاحياء لتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على كافة السلع وضبط الاسواق والقيام بعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية علي الاسواق والمخابز والتأكد من جودة السلع.

ضبط الأسواق

كما شدد محافظ القاهرة على تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع استمرار تفعيل مبادرة محافظة القاهرة في نشر منافذ «المواطن أولًا» والتي كان لها دور ملموس في ضبط الأسعار خلال الفترة الماضية.