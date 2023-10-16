3 شباب يحتفلون بتتويجهم بالبطولة العربية للتايكوندو برفع علم فلسطين

جذب 3 شباب من محافظة الفيوم، أنظار المشاركين من عشرات الدول العربية، بعدما رفعوا علم فلسطين خلال تتويجهم بالبطولة العربية الأولى للأندية للتايكوندو 2023، والتي أقيمت في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 22 دولة، مستغلين ذلك الحدث الكبير لدعم القضية الفلسطينية، فيما حرص الجميع على أخذ العلم منهم والتقاط الصور حاملين العلم الفلسطيني.

احتفلوا على منصة التتويج حاملين علم فلسطين

وحصد الشباب الثلاثة أبناء محافظة الفيوم، محمد محمود سيد، ورضوان محمد أحمد، وعمر رجب محمد المركز الأول في البطولة العربية الأولى للأندية في لعبة التايكوندو، واحتفلوا على منصة التتويج حاملين علم فلسطين.

طلب العلم خصيصًا

ويروي محمد محمود سيد 20 سنة طالب امتياز تمريض بجامعة الفيوم، كواليس الواقعة قائلًا إنّه طلب علم فلسطين خصيصًا من أحد الأشخاص الذي قام لتوفيره له بعدما بحث عنه كثيرًا ولم يجده، وكان متخذًا قراره برفعه إذا حقق مركزًا لدعم القضية الفلسطينية، وحينما حصد المركز الأول هرع إلى حقيبته وأخرج العلم الفلسطيني ورفعه أثناء التتويج رفقة أصدقائه.

يهتم بالقضية الفلسطينية منذ طفولته

ويشير في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أنّه تربى على القضية الفلسسطينية منذ طفولته، ويدعمها بأبسط الأشياء، حتى إنّه عرف بين أصدقائه بسببها، لدرجة إنّه يرتدي في يده قلادة تحمل اسم وعلم فلسطين لا يخلعها من يده أبدًا.

الجميع حرص على حمله

ويؤكد أنّه فوجئ بردود الأفعال، إذ حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية حاملًا العلم الفلسطيني لدعم قضية أشقائنا في فلسطين، وخصوصًا غزة.

بدأوا تمرينا مكثفا قبل شهرين

وحول البطولة، يوضح أنّ التمرن على لعبة التايكوندو كان اقتراح جارهم الكابتن محمد رجب، الذي أقنعهم بالتمرين، وبالفعل بدأوا قبل شهرين، إذ كانوا يتدربون بعد إنهاء عملهم في وقت متأخر من الليل لمدة 3 ساعات يوميًا، ثم شجعهم على الالتحاق بالبطولة، والتحقوا باسم نادي التطبيقيين، وبالفعل حققوا المراكز الأولى وحصدوا الميدالية الذهبية.

نشعر بالفخر وتحقيق إنجاز

وشدد على أنّ فرحتهم الحقيقية بسبب مشاركتهم لأول مرة في بطولة، ورغم ذلك تحقيق المركز الأول، مما يجعلهم فخورين بأنفسهم، ووطنهم فخور بهم.