رئيس دار الكتب والوثائق: بطولات نصر أكتوبر ستظل درسا لأبنائنا وأحفادنا

بدأت احتفالية دار الكتب والوثائق القومية بمرور خمسين عاما على انتصار أكتوبر المجيد، وتحدث الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، مرحبا بالحضور وممثلي الأمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والسفراء وممثلي الوزارات والهيئات والجامعات.

مصر درع الأمة العربية

وتابع: نحتفل بيوم من أيام مصر الخالدة في الذكرى الخمسين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر، وفي البدء كانت مصر ثم جاء التاريخ، أؤكد هذه المقولة كوني بالأساس باحثا في التاريخ، وكانت مصر على مر العصور درع الأمة الباقي وحارسها الأمين، نحن نتحدث اليوم وبيننا أبطال حرب أكتوبر، هؤلاء الأبطال الذين قدموا كل غال ونفيس من أجل رفعة هذا الوطن وكرامته، وبفضل الله ثم بفضلهم نحيا الآن آمنين رافعين رؤوسنا، وبفضل بطولاتهم التي نحتفظ بها في ذاكرتنا ونفتخر بها جيلا بعد جيل وصار هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف بأنه قد أصبح له درع وسيف كما قال الرئيس الشهيد محمد أنور السادات رحمه الله، هذا الدرع وهذا السيف لازالا باقيان للآن بل اشتدا قوة وصلابة.

وأوضح: لرجال نصر أكتوبر أبطالنا الأحباب، نحن نحبكم بصدق ونقدر تماما ما قدمتموه لمصر ولنا جميعا جيل بعد جيل، بطولاتكم درساً لنا ولأبنائنا وأحفادنا وهو الدرس الذي أثبت أن العمل والكفاح يجعلك تنتصر على عدوك مهما بلغ قوته، وما أشبه اليوم بالبارحة فاليوم نناضل قيادة وشعبا من أجل البناء والتنمية في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد.

معركة النصر

وأكمل: سيبقى نصر أكتوبر المجيد وبطولاتكم كمشكاة تضيء لنا الطريق، كما ستظل حرب الاستنزاف وكما يسميها بعض المؤرخين: الحرب المنسية درساً عميقا في البناء بعد الهدم والعزيمة بعد الإحباط والإصرار رغم صعوبة الهدف.

و تابع: مهما قلت من كلمات لا تكفي مشاعر الفخر والاعتزاز التي بداخلي وأنا أرى أبطال معركة النصر أمامي، فكم أنا فخور بكم فخراً يجعلني أسعد بانتمائي لهذه الأمة العظيمة.أبطالنا الأحباب شرفتمونا وكرمتمونا سابقا واليوم نرجو أن ننجح في أن نعبر لكم عميق امتنانا لما قدمتموه.