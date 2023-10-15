ظواهر جوية مختلفة تشهدها البلاد اليوم.. الأرصاد توضح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد اليوم الأحد، ضمن تقريرها عن حالة الطقس اليوم.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد يشهد سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، فيما تمتد أمطار خفيفة إلى مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري.

كما تتكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس

فيما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة الطقس غدا، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات النهار.

فيما يسود طقس لطيف في أول الليل، ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الأحد

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم الأحد 15-10-2023:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 الصغرى 23 درجة مئوية.