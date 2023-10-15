سفير فلسطين: نشكر الرئيس السيسي على دعمه الكبير للقضية الفلسطينية

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين لدى مصر، إنه في ظل التطورات الحادثة بفلسطين، وتعرض الشعب الفلسطيني لحرب إبادة ممنهجة، من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، مطلوب من كل الأطراف الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي، العمل على فتح ممرات إنسانية، وإعادة ربط قطاع غزة بالخدمات الحيوية خاصة الكهرباء والمياه، وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة، لإغاثة المواطنين الفلسطنيين.

وأكد «اللوح» في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، على أهمية تفعيل وتشغيل القطاع الصحي، الذي أصبح مقاربًا للانهيار، وتوفير حماية دولية عاجلة، من بطش قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليس في قطاع غزة فقط، وإنما في أنحاء الضفة الغربية والقدس، ولا بد من التحرك السياسي والدبلوماسي بشكل عاجل، لوقف هذا العدوان بشكل نهائي، وإطلاق مبادرة سياسية جادة، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بأرض فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني، من إقامة دولته المستقلة، ذات السيادة الكاملة.

«اللوح» يشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على مبادرته

وتابع «اللوح» أنه يجب أن يعيش الشعب الفلسطيني بأمن وسلام كاملين، ونشكر مصر شعبًا وقيادة، ونشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مبادرته منذ اللحظة الأولى، واتصالاته مع كل الأطراف من أجل وقف هذا العدوان، ونشكر الرئيس على توسيع قوافل الإغاثة ودخولها إلى غزة، ونشكره على تقديره وتقييمه العالي، بعدم السماح بتهجير أبناء قطاع غزة، إلى خارج غزة.