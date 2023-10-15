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وزيرا خارجية مصر والكويت يبحثان تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية

كتب:

أ ش أ
09:41 م | الأحد 15 أكتوبر 2023
سامح شكري

سامح شكري

بحث وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، هاتفياً مع وزير الخارجية، سامح شكري، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.

اتصال هاتفي 

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان مساء اليوم الأحد، أن الشيخ سالم الصباح تلقي اتصالاً هاتفياً من سامح شكري، تضمن أطر حشد الجهود الدولية لوقف التصعيد وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

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