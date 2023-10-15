السويس تلغي احتفالاتها بالعيد القومي الـ50 تضامنا مع فلسطين

أعلنت محافظة السويس، اقتصار احتفالات العيد القومي للعام الجاري، المقرر إقامتها يوم 24 أكتوبر من كل عام، على صلاة الجمعة الرسمية، وافتتاح عدد من المشروعات فقط، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

اقتصار الاحتفالات على صلاة الجمعة

وأصدرت المحافظة بيانا بخصوص إلغاء الاحتفالات، تضمن أن السويس تحتفل كل عام يوم 24 أكتوبر بعيدها القومي، الذي يوافق العام الحالي اليوبيل الذهبي بمرور 50 عاما على بطولة أبناء شعب السويس البطل، مؤكدة أن هذا اليوم شهد ملحمة وطنية.

وبحسب البيان، رأت محافظة السويس اقتصار احتفالات هذا العام على إيقاد شعلة النصر، ووضع إكليل من الزهور لإحياء ذكرى الشهداء، مع إقامة شعائر صلاة الجمعة الرسمية بمحافظة السويس، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية التي تخدم شعب المحافظة العظيم.