«الاتحاد الديمقراطي»: مصر تبذل جهودا مضنية لحل القضية الفلسطينية

أكد حسن ترك، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، دعمه الكامل لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية الأمن القومي المصري والوقوف ضد ما تقوم به إسرائيل من خطوات التصعيد تجاه الفلسطينين فى غزة من دفعهم للتهجير أو التصفية، وخير دليل على ذلك دعوة الرئيس لاجتماع مجلس الأمن القومي والذي جرى صباح اليوم للوقوف على آخر المستجدات والتطورات في القضية الفلسطينية.

وثمن حزب الاتحاد الديمقراطي كل القرارات التي اتخذها مجلس الأمن القومي وأن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى وأن الحدود المصرية خط أحمر وأن لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي وأن مصر منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل تقوم بدور إيجابي تجاه كل الأزمات التي مرت على القضية الفلسطينية.

«ترك»: الدولة تبذل جهودًا مضنية لحل المشكلة الفلسطينية

وأضاف «ترك» أن الدولة تبذل جهودًا مضنية لحل المشكلة الفلسطينية وتحول دون تدخل أطراف أخرى في النزاع وأن يجب تسهيل إيصال المساعدات إلى غزة للتخفيف مما يعانيه الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس الحزب، أن حزب الاتحاد الديمقراطي يؤكد بأنه يجب حل القضية الفلسطينية على أساس الدولتين على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وأن التأخير في حل القضية يؤدي إلى تفاقم الأوضاع.