عضو اللجنة الاقتصادية بـ«الشيوخ»: دور مصر تجاه القضية الفلسطينية لا ينتهي

علق الدكتور أحمد جلال أبو الدهب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم كان مهما، وتحدث خلاله عن رد فعل إسرائيل والذي تجاوز مرحلة العقاب أو الردع الذي تم من ناحية حماس، وأشاد بدور مصر المحوري في المنطقة.

وأكد «أبو الدهب»، بحسب تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر تقف بجوار وخلف فلسطين، وتشديد الرئيس السيسي على خفص التوتر وتيسير قبول المساعدات، هو أمر مهم يجب الانتباه إليه، كما أكد دور مصر في المنطقة والاهتمام بالقضية الفلسطينية ومشاركتها التي لا تتوقف في تحديد المواقف، وضرورة وضع حد لقضية تهجير الفلسطينيين، لأن ذلك يعني انتهاء القضية الفلسطينية.

«أبو الدهب»: المهم هو إيصال المساعدات وخفض التصعيد

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أن المهم في الوقت الحالي هو إيصال المساعدات وخفض التصعيد الوصول إلى عملية التهدئة.

الرئيس السيسي يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس اجتماع مجلس الأمن القومي، وتناول الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.