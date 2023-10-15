هالة أبوالسعد: الأزمة الفلسطينية تؤكد أن مصر هي رمانة الميزان في الشرق

قالت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أن الأمن القومي لمصر خط أحمر، وأن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالقضية الفلسطينية، هو ترجمة لكل ما يجول في قلوب وعقول المصريين، فالقضية الفلسطينية في قلب وعقل المصريين بكل جزء من كيانهم.

وأكدت أبو السعد، في حديثها لـ«الوطن»، أن تشديد الرئيس السيسي على رفضه التهجير يطمئن المصريين والفلسطينيين بتمسكه بالقضية والحلول الجذرية للقضية، مؤكدا أن سيناء أرض مصرية 100% ولا يجوز التخلي عن أي شبر منها وأن موقف مصر بألا يعبر الدبلوماسيون الأمريكيون من معبر رفح إلا بعد دخول الإغاثة موقف جريء وحازم وأعطانا نوعا من العزة والكرامة والقوة داخل كل المصريين.

دعوة الرئيس السيسي لعقد مؤتمر إقليمي يؤكد أن مصر المحور الرئيسي في الشرق الأوسط

وأشارت إلى أن دعوة الرئيس السيسي لعقد مؤتمر إقليمي بمصر يؤكد أن الدبلوماسية قوية وواعية، وأن مصر هى المحور الرئيسي ورمانة الميزان في الشرق الأوسط، مؤكدة ضرورة أن يدرك العالم بأن حل القضية هو وقف الاعتداءات والحفاظ على المقدسات الفلسطينية والحدود المتفق عليها في اتفاقية أوسلو والتمسك بحل الدولتين.

اقتراح «أبو السعد»

أقترحت أبو السعد أن يطوف العالم وفد برلماني ووفود سياسية لتوضيح الرؤية للغرب والمؤسسات الدولية فيما يخص القضية الفلسطينية خاصة في ظل مجالات بعض وسائل الإعلام تزييف التاريخ والواقع، متمنية أن يكون هناك دبلوماسية مصرية من كل الطوائف وقوى ناعمة مؤثرة.