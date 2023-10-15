عمرو محمود ياسين أثناء تكريم اسم والده بالمسرح القومي: شكرا على التقدير

كرّم المسرح القومي منذ قليل، اسم الفنان الراحل محمود ياسين بحضور رانيا محمود ياسين، وشقيقها عمرو، وزوجها الفنان محمد رياض، ونجلها، والفنان محمد أبو داوود، والكاتب محمد الغيطي، الفنان إيهاب فهمي.

تكريم اسم محمود ياسين بالمسرح القومي

قال السيناريست عمرو محمود ياسين، أثناء تكريم والده بالمسرح القومي: مساء الخير على حضراتكم جميعا، بشكركم جميعا لحضوركم اليوم، وبشكر المسرح القومي على الفيلم التسجيلي، لإني أتأثرت به أوي، وبكيت وأنا بشاهده، ومقدرتش أمسك نفسي، ولكن شكرا على التقدير لمشواره».

وأضاف أن محمود ياسين يمثل له أشياء كثيرة، ووجه الشكر لإيهاب فهمي، لأنه أول إنسان يبادر بتكريم اسم محمود ياسين.

ودخل أبناء محمود ياسين، للحفل في حالة من الحزن، وعقب استلامهم تكريم والدهم، وبدأ الحفل بعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات الغربية موتسارت وبيتهوفن يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية بالمركز.

وأقيم التكريم تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

وعرض أثناء برنامج الحفل؛ فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود ياسين.