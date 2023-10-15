في الذكرى الثالثة لرحيله.. رانيا محمود ياسين: «والدي زارني في المنام وكان مبسوط»

قدمت الفنانة رانيا محمود ياسين، الشكر لجميع الحضور تكريم والدها محمود ياسين بالمسرح القومي في الذكرى الثالثة لرحيله قائلة:« بشكر الجميع على حضورهم اليوم، حاسة إن ذكرى وفاته هذا العام وجعاني أووي أكتر من أي وقت.. كل ما بدخل المسرح القومي، بحس إن كل طوبة بتقول محمود ياسين».

وأضافت رانيا محمود ياسين: «والدي كان يعشق المسرح القومي، وكان بيته الحقيقي.. والدي جالي في الحلم أول إمبارح قبل ما نزوره في المقابر وكأنه فرحان إننا رايحين هنزوره».

تكريم محمود ياسين بالمسرح القومي

كرم المسرح القومي منذ قليل، اسم الفنان الراحل محمود ياسين بحضور رانيا محمود ياسين، وشقيقها عمرو، وزوجها الفنان محمد رياض، ونجلها، والفنان محمد أبو داوود، والكاتب محمد الغيطي، الفنان إيهاب فهمي.

وبدأ الحفل بعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ وتقديم مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات الغربية «موتسارت وبيتهوفن»، يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية بالمركز.

ويقام التكريم تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال، وعرض أثناء برنامج الحفل؛ فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود ياسين.