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محمد عساف يدعم الشعب الفلسطيني: انشروا الحقيقة وواجهوا الأكاذيب

كتب:

ياسمين محمود
11:34 م | الأحد 15 أكتوبر 2023
محمد عساف

محمد عساف

دعم المطرب الفلسطيني عبر موقع التدوينات القصيرة «x» تويتر سابقا المقاومة وشعب بلاده في ظل الهجمات والإبادة ضد المواطنين العزل.

وكتب محمد عساف:« اللي بيحكو أنه إيش بنقدر نعمل.. نشر الحقيقة، ودحض الأكاذيب.. ونشر معاناة شعب غزة وفلسطين لكل العالم بكل اللغات.. والدعاء المستمر وطلب الفرج والنصر من الله.. كله مساهمة ومجهود وعونه.. ومجرد إنه إحنا عارفين أنه الشرفاء في كل مكان واقفين معنا والله العظيم له أثر كبير ويرفع المعنويات».

تامر حسني يتضامن مع فلسطين

وأعلن الفنان تامر حسني، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، تضامنه مع فلسطين، وكتبت حسني قائلة: «تبرعوا للهلال الأحمر المصري لمساندة إخواتنا وأطفالنا وأهالينا أبرياء غزة.. المرة دي أكتر من أي مرة أرجوكم أرجوكم اللي يقدر يتبرع بأي شيء وبأي رقم ولو بسيط ياريت ما يتأخرش».

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