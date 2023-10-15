«بدران»: حرق قش الأرز له أثار سلبية على القلب والأجنة والحوامل

أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن هناك أسباب كثيرة، من شأنها التأثير السلبي على الجهاز العصبي، والحساسية في الجسم، منها تلوث الهواء مع تغير المناخ، والاحتباس الحراري والأتربة، بالإضافة إلى التدخين في المنزل، كأنه يصنع حرق لقش الأرز داخل المنزل، بالإضافة إلى بعض الغازات المسرطنة على المدى البعيد، زيادة نسبة الالتهابات، ويصبح عامل مساعد للإصابة بالعدوى التنفسية حتى الانفلونزا.

أكد «بدران» خلال مداخلته في قناة الناس، أن ثاني أكسيد الكربون، المنبعث من حرق قش الأرز له آثار سلبية، على القلب والأجنة والحوامل، ويؤثر على الخلايا التنفسية، ويهدد الأجنة، ويهيج الجهاز العصبي، وزيادة الأمراض المزمنة، وحساسيات الربو، نتيجة حرق قش الأرز، مما يؤثر على الطلبة في المدارس والعمال وربات البيوت والحوامل.

يجب استخدام قش الأرز بشكل حضاري

وأضاف «بدران» أن يجب استخدام قش الأرز، استخدام مثالي حضاري، وإعادة تدويره، ونوعي الآخرين بمخاطر التلوث بشكل عام، وتعد الإنفلونزا الأهم في الوقت الحالي من قش الأرز.