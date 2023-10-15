محافظ أسوان يكلف بتنظيم حملات مفاجئة للرقابة على الأسعار في الأسواق

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتنظيم حملات مفاجئة للرقابة على الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية، بالتعاون مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك، وشرطة مباحث التموين والغرفة التجارية.

ويهدف هذا الإجراء إلى متابعة منظومة ضبط الأسعار، والتأكد من التزام التجار بتخفيضها، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية، بنسب تتراوح من 20 إلى 25%، وسيجرى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين وغير الملتزمين.

رئيس «نصر النوبة» يعقد جولة للمعرض الدائم

وبدأ صابر حسين، رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، بتنفيذ التعليمات من خلال تفقده للمعرض الدائم والسوق الأسبوعي في القرية، للتحقق من تنفيذ آلية تخفيض أسعار السلع الغذائية واللحوم، ورصد المخالفات المتعلقة بزيادة الأسعار، وتأكيد توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وبالمثل، نفذ إبراهيم سليمان، رئيس مركز ومدينة إدفو، وكمال حلمي، رئيس مدينة ومركز دراو، وعلي ياسين، رئيس مدينة كلابشة، ويحيى مصطفى، رئيس مدينة الرديسية، جولات تفقدية للأسواق والمحلات التجارية في مناطقهم، للتأكد من الالتزام بتخفيض الأسعار واستقرارها.

تراجع في أسعار الخضروات والفواكه

وتشهد هذه الفترة تراجعًا في أسعار الخضروات والفواكه، واستقرارًا في أسعار السلع الأساسية، في ظل الجهود المستمرة لتوفير أسعار معقولة ومناسبة للمواطنين، وضمان استقرار الأسواق.