«النقل» تكشف استعدادات تسيير القطارات على خط «الفردان - بئر العبد» (صور)

كشفت وزارة النقل، عن مستجدات تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد «الفردان - بئر العبد» بطول 100 كيلومتر، والاستعداد لمسير القطارات في المرحلة الأولى من الخط في المسافة من الفردان حتى بالوظة بطول 60 كيلومترا، في إطار متابعة تنفيذ ممر «العريش - طابا» اللوجيستي المتكامل وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط «الفردان - شرق بورسعيد - بئر العبد - العريش - طابا» بطول 500 كيلومتر، الذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر الوجيستي المهم.

مسير القطارات في المرحلة الأولى

وأكدت وزارة النقل، في تقرير لها، الاستعدادات النهائية لمسير القطارات في المرحلة الأولى من الخط في المسافة من الفردان حتى بالوظة بطول 60 كيلومترا، والتي تم الانتهاء من إعادة تأهيلها ووضع قطاع تزليط جديد لها وإعادة تركيب السكة التي سبق سرقتها أثناء فترة الانفلات الأمني في مسافات متفرقة أخرى من خط «الفردان - بئر العبد».

إنشاء الجسر الترابي لخط بئر العبد العريش

ونوهت وزارة النقل، بتقدم معدلات إنشاء الجسر الترابي لخط بئر العبد العريش بطول 81 وكذلك إنشاء الجسر الترابي لخط «العريش - النخل - التمد - طابا» بطول 275 كيلومترا، ومعدلات تنفيذ خط سكة الحديد من بالوظة حتي ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كيلومترا «حيث يتم إحلال وتجديد الجزء الموجود بهذا القطاع بطول نحو 24 كيلومترا من غربلة بازلت ودك السكة».

وبحسب بيان الوزارة، جار إنشاء جسور جديدة وتركيب سكة جديد بطول 20 كيلومترا، وصولاً إلى ميناء شرق بورسعيد بهدف ربط ميناء شرق بورسعيد بخطوط شبكة السكة الحديد لتعظيم نقل البضائع عن طريق النقل السككي.