«النقل» تعلن تفاصيل إنشاء عدد من محطات السكة الحديد في سيناء (صور)

كشفت وزارة النقل مستجدات تطوير وتجديد واستعادة كفاءة المحطات بخط السكة الحديد «الفردان - بئر العبد» والذي يمتد بطول 100 كيلومتر، موضحة أنّ أعمال التجديد اشتملت محطة بئر العبد، والتي يتم فيها تطوير الطريق الواصل بين الطريق الساحلي والمحطة ليصبح طريق مزدوج 3 حارات بكل اتجاه، ومحطة القنطرة شرق.

إنشاء محطة جديدة في العريش

وأكدت وزارة النقل في تقرير لها، أنه جار العمل لاستعادة كفاءة وتجديد المحطات الأخرى مثل جلبانة ورمانة وبالوظة، كما سيتم إنشاء محطة جديدة في العريش لخدمة الركاب بالإضافة إلى أنه سيتم مد الخط ألى ميناء العريش لخدمة نقل البضائع، وإنشاء محطات ركاب جديدة مثل محطة سلام مصر ومحطة 30 يونيو لخدمة لخدمة المواطنين بهذه المناطق.

ونوهت الوزارة بأنّ أعمال تجارب التحميل على السكة بالكوبري المعدنى الجديد بمنطقة الفردان والتي تتم من خلال مرور جرارات السكة الحديد على القضبان بالكوبري؛ للتأكد من مطابقة الكوبري للمواصفات القياسية وحيث تدخل هذه التجارب ضمن منظومة تأكيد ضبط الجودة للأعمال التي تنفّذ وضمن منظومة الأمان على الكبارى التي يتم تنفيذها.

خطوط السكك الحديد غرب قناة السويس

وأشارت الوزارة إلى تقدم أعمال تجارب التحميل على الكوبرى القائم كوبرى الفردان والذي تم الانتهاء من إعادة تأهيله وهو كوبرى معدنى بطول 640 متر يتكون من جزئين يمر أعلى قناة السويس، مؤكدة الانتهاء من إنشائه في 2001، وهو يربط خطوط السكك الحديد غرب قناة السويس بسيناء؛ لتعظيم التنمية بشبه جزيرة سيناء وزيادة معدل نقل الركاب والبضائع بين الوادي وسيناء.

وأوضحت وزارة النقل، أن الأعمال تضمنت الانتهاء من إنشاء كوبرى معدنى جديد مزدوج على قناة السويس الجديدة مكون من جزئين كل جزء بطول 320 مترا وأعمال إعادة تأهيل وازدواج خط السكة الحديد أعلى الكوبرى القائم، لافته إلى تقدم أعمال إنشاء خطوط سكك حديدية لربط الكوبريين فى الجزيرة الفاصلة بين القناتين وربط الكوبرى غرب القناه بخط بنها بورسعيد وشرق القناه بخط الفردان رفح وإنشاء برج إشارات شرق قناة السويس وإنشاء سحارات أسفل قناة السويس لمد خطوط الشبكات «مياه - كهرباء - إشارات»، فضلاً عن إنشاء منطقة إدارية شرق قناة السويس الجديدة.