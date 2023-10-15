السفير حسين هريدي لـ«الشاهد»: أمريكا وافقت على اجتياح إسرائيل لغزة

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن زار إسرائيل واجتمع مع نتنياهو وأظن أنه أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل لاجتياح قطاع غزة، والهدف الاستراتيجي هو استعادة الردع الإقليمي من وجهة نظر أمريكا وإسرائيل.

وأضاف خلال حلقة خاصة من برنامج «الشاهد» عن خطة الشيطان ونقل الفلسطينيين إلى سيناء مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الضوء الأخضر الأمريكي لاجتياح غزة تم منحه بتحفظ، وهو تجنب الإضرار بالمدنيين، وهو مجرد تصريح إعلامي، لكن الهدف من الاجتياح هو الردع الإقليمي.

الجيش الإسرائيلي في محاولة للتغطية على إخفاقاته

وذكر أن نتنياهو استخدم تعبير «سحق» في حديثه عن القضاء على حماس، ونتنياهو يعتبر رئيس وزراء ميت إكلينيكيا، يواجه قضايا فساد ويحاول أن يغطي عليها، أيضا الجيش الإسرائيلي يحاول أن يغطي على إخفاقاته، وهذا سبب هذه الشراسة التي يتحدثون بها.