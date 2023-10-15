رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان: الرئيس السيسي يتعامل بحكمة القائد

قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتعامل بحكمة القائد، ويسعى دوما للحفاظ على السلم العام وحل الدولتين.

أمن مصر القومي خط أحمر

وأضاف عبدالنعيم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي أكد اليوم خلال اجتماعه بمجلس الأمن القومي، أنه لا تسوية للقضية الفلسطينية على حساب دول الجوار وأن أمن مصر القومي خط أحمر.

وأشاد عبد النعيم بحرص الرئيس على وصول المساعدات والإمدادات للأهالي القطاع في غزة، حيث قال: «الإمدادات والمساعدات الإنسانية هي شغل الرئيس السيسي الشاغل ولن يتنازل عن وصولها لأهالي القطاع».

إسرائيل تمارس انتهاكا صارخا للأعراف الدولية

كما أشاد بتأكيد الرئيس السيسي على دور المنظمات الدولية في مساعدة الأطفال والنساء من نقص المواد، والمرافق، مضيفا: «ما تقوم به إسرائيل بحصار قطاع غزة ومنع عنه المواد الأساسية هو انتهاك صارخ للأعراف الدولية».

وثمَّن رئيس الوطنية لحقوق الإنسان دور الرئيس السيسي بالدعوة إلى استضافة قمة إقليمية دولية من أجل الحل والتطورات بفلسطين، موضحا أن تلك الدعوة تؤكد على موقف مصر الثابت تجاه القضية وحرصها الدائم على الوصول لحلول من شأنها حقن دماء الفلسطينيين.