ناصر عبدالرحمن عن ذكرياته مع يسري نصر الله: «اشتغلت معاه وقبضت 1000 جنيه لأول مرة»

قال السيناريست والكاتب الكبير ناصر عبدالرحمن، إنّ أول أجر من عمل فني حصل عليه هو 15 جنيها؛ ولكنه حصل على 1000 جنيه من خلال فيلم جمعه بالمخرج يسري نصر الله، موضحًا: «مكنتش عارف أعمل بيها إيه واشتريت تليفون أنسر ماشين بـ750 جنيها».

وأضاف «عبدالرحمن»، خلال حواره ببرنامج «ملعب الفن» تقديم الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «أول رسالة كانت تتحط على الأنسر ماشين كانت لمحمود عبدالعزيز لأنه كان متبنيني، وتعاقدت على الفيلم في عام 1995 وانتظرنا حتى يتم عرضه لمدة 3 سنوات، فلم أكن أعلم أن هذا الأمر متعبا هكذا».

ناصر عبد الرحمن: كتبت فيلم كف القمر في عام 1998

وحول فيلم كف القمر، قال: «كتبته في عام 1998 ونفذناه في عام 2009، ذهبت إلى يسري نصر الله، فقال لي إن رضوان الكاشف هو الأفضل لإخراجه، وذهبت إليه في منطقة مدينة نصر حيث كان يسكن هناك، وكان يحب الكشري، أما أنا فقد كنت أشعر بالملل منه، بقينا لمدة سنة نأكل الكشري سنويا، ولكن رضوان توفي ولم يخرج الفيلم ونسيته».

وواصل: «بعد نجاح عدة أفلام لخالد يوسف عرض عليّ أن يخرج فيلم كف القمر، وقال دي حلوة أوي يلا نعملها، وشارك فيه هيثم أحمد زكي، بعدما عرضت على والده أن يشارك فيه قبل سنوات».