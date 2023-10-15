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ناصر عبدالرحمن عن القضية الفلسطينية: قدر مصر دائما أن تكون في المواجهة

كتب:

شريف سليمان
11:33 م | الأحد 15 أكتوبر 2023
السيناريست والكاتب الكبير ناصر عبدالرحمن

السيناريست والكاتب الكبير ناصر عبدالرحمن

قال السيناريست والكاتب الكبير ناصر عبدالرحمن، إنّ قدر مصر دائما أن تكون في المواجهة، موضحًا: «قدر قائد مصر على مر العصور أن يكون لديه الكلمة الفاصلة في المواجهة، وبخاصة القضية الفلسطينية».

أيام صعبة

وأضاف «عبدالرحمن»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار مقدم برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «لا أحد ينكر الصعوبة في الأيام الماضية بسبب الأحداث في فلسطين»، مشددًا على أن المصريين في رباط إلى يوم الدين رغم الصعاب، فهم شعب واحد خلف قيادة واحدة.

زيارة بلينكن لمصر

وتابع السيناريست والكاتب الكبير: «أنتوني بلينكن قال كلاما ليس لطيفا، مثل أنا يهودي وابن يهودي ثم زار مصر، وتحدثنا اليوم بالمنطق والقوة، حيث أكد الرئيس السيسي على ضرورة دعم غزة بالمساعدات، وهو ما أحدث انفراجة وجعلنا نلتقط أنفسنا».

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