وسائل إعلام: وقوع عدة انفجارات في مناطق أوكرانية بينها بولتافا

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، فجر اليوم الاثنين، وقوع انفجارات في عدة مناطق أوكرانية بينها بولتافا وكيروفوجراد ودنيبروبيتروفسك.

وكانت السلطات الأوكرانية، أعلنت في وقت سابق، حالة التأهب للتحذير من غارات جوية في هذه المناطق، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت مبكر من اليوم الاثنين، دوت صافرات الإنذار في مناطق: «تشيرنيهيف - سومي - بولتافا - خاركوف - تشيركاسي - كيروفوجراد - دنيبروبيتروفسك» وفي الأجزاء الخاضعة لسيطرة «كييف» في «مقاطعة خيرسون».

وخلال الساعات الـ24 الماضية، قصفت القوات الأوكرانية، أراضي «مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق البلاد، 15 مرة، باستخدام 50 طلقة ذخيرة من عيارات مختلفة بينها 152، و155 ملم، ما أسفر عن مقتل طفل «10 سنوات»، وإصابة شخصين اثنين.

واعتبارا من اليوم الاثنين، بدأ تطبيق إجراء دخول الأوكران إلى روسيا من خلال نقطة تفتيش لودونكا للسيارات في منطقة بسكوف ومن خلال مطار شيريميتيفو.

وكانت الحكومة الروسية، وافقت على القواعد في 6 أكتوبر الجاري الأول لأسباب أمنية.