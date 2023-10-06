هل تنجح خدعة كلوب في إنهاء رحلة محمد صلاح إلى باريس قبل بدايتها؟

ليس غريبًا أن يصبح محمد صلاح مطلبًا أساسيًا لروجيرو ميكالي؛ المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، لاصطحابه في رحلته إلى باريس، في محاولة للعودة بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخه، لكن أحلام البرازيلي لن تكون مشروعة في قانون يورجن كلوب مدرب ليفربول.

كلوب يرفع شعار ممنوع الاقتراب من محمد صلاح

«ممنوع الاقتراب».. هكذا يحاوط يورجن كلوب على محمد صلاح في ليفربول، يمنع بيعه أو خروجه من قلعة «أنفيلد» تحت أي ظرف، إذ يسمح له بالكاد بالانضمام إلى منتخب مصر، فالقوانين تحمي حق المنتخب الوطني في استدعاء لاعبيها.

خدعة مبكرة يستخدمها يورجن كلوب، لإغلاق جميع الأبواب التي تفتح في وجهه، تمهيدًا للاستغناء عن محمد صلاح خلال أولمبياد باريس 2024، حيث بدأ التلميح مبكرًا أنه سيعاني دون الفرعون المصري، الذي بات على مشارف المشاركة رفقة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2024، بسبب عدم وجود عنصر داخل الفريق قادر على سد فجوة غيابه المؤقت، لكنه مجبر على تلبية نداء المنتخبات الوطنية للاعبيه، وفقًا للأجندة الدولية.

رحلة باريس 2024 لم ترد ضمن الأجندة الدولية، لذلك لن يكون مجبرًا على الاستغناء عن محمد صلاح في الأولمبياد، خاصة أن تلك الفترة ستتزامن مع انطلاق الفترة التحضيرية للموسم الجديد لليفربول بالدوري الإنجليزي، وقد تشهد غيابه أيضًا عن المباريات الافتتاحية للبطولة المحلية.

كلوب يواصل الضغط من خلال تصريحاته المتكررة حول الأزمة، التي يعرب خلالها عن سخطه من سلسلة التوقفات الدولية المتكررة، والتي ينتج عنها حمل زائد للاعبيه إضافة إلى زيادة معدل الإصابات وغياب اللاعبين عن أوقات هامة للفريق، ما يعود بالسلب على العناصر الدولية التي يملكها فنيًا وذهنيًا.

الصحف العالمية وعلى رأسها «ديلي ميل» البريطانية، سلطت الضوء على الأزمة المرتقبة، التي ستشتعل بين المنتخب وليفربول، بعد طلب انضمامه بصورة رسمية، في إشارة إلى أن الأمر سيكون سلبيًا للفريق الأحمر، مثلما أكد كلوب في أكثر من مناسبة، بسبب التأثير على التحضيرات للموسم الجديد.