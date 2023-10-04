من هو بديل محمد صلاح الذي يقترب من ليفربول؟.. طلب خاص لكلوب (فيديو)

رحلة البحث عن بديل محمد صلاح لم تنته بعد، إذ يستمر ليفربول في السير نحو الخليفة المرتقب، لحسم موقفه قبل الميركاتو الصيفي، في محاولة لإقحامه ضمن منظومة الريدز، لفترة طويلة، قبل تسلم عرش خلافة الفرعون المصري، الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن قلعة «أنفيلد».

بديل محمد صلاح يقترب من ليفربول

كييزا مهاجم يوفنتوس، يعد الأقرب لخلافة محمد صلاح في ليفربول، وذلك بعد الانطلاقة الاستثنائية له في بداية الموسم الجاري، رفقة الفريق الإيطالي، تحت قيادة ماسيميليانو أليجري، إذ نجح في المساهمة في 5 أهداف منذ بداية الموسم الجاري مع السيدة العجوز.

أزمة وحيدة قد تعطل وصوله إلى ليفربول

مهمة ليفربول في الحصول على كييزا لن تكون سهلة، في ظل تمسك يوفنتوس بالإبقاء على أهم عناصره في الفترة الأخيرة، ما جعل مسؤولي السيدة العجوز يستعدان لعقد جلسة خاصة مع اللاعب لإقناعه بالبقاء مع الفريق الإيطالي لأطول فترة ممكنة، وتمديد عقده لمدة موسم واحد، على أن ينتهي 2026.

خطوة يوفنتوس تأتي فقط من أجل تحصينه من اهتمام أندية أوروبا، التي تضعه ضمن أهدافها في الفترة الماضية، إذ يخطط لتقديم الراتب ذاته الذي يحصل عليه كييزا، والذي يبلغ 5 ملايين يورو سنويًا، على أن تكون الزيادة في المستقبل، بعد إنهاء الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي.

10 معلومات عن بديل محمد صلاح في ليفربول

الاسم: فريدريكو كييزا.

العمر: 25 عامًا.

الطول: 1.75.

النادي الحالي: يوفنتوس.

أندية سابقة: فيورنتينا.

القيمة السوقية: 40 مليون يورو.

المركز: مهاجم.

عدد المباريات هذا الموسم: 7.

عدد الأهداف هذا الموسم: 4 (+ تمريرة).

عدد المباريات في مسيرته: 294 مباراة.

عدد الأهداف في مسيرته: 71 مباراة.

مشاركات مع منتخب مصر: 42 مباراة (5 أهداف).