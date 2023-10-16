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السفير حسين هريدي: الوطن البديل في الفكر الإسرائيلي هو نقل الفلسطينيين من غزة لمصر

كتب:

مريم جاد
06:37 ص | الإثنين 16 أكتوبر 2023
السفير حسين هريدى

السفير حسين هريدى

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إسرائيل تحاول أن نلقي مسؤولية إدارة غزة إلى مصر، عبر التضييق على سكان غزة وخلق أزمة إنسانية، ثم اللجوء لمصر باعتبارها وطنا بديلا.

بديل نقل الفلسطنين

وأضاف خلال حلقة خاصة من برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر شاشة «إكسترا نيوز»، عن خطة الشيطان ونقل الفلسطينيين إلى سيناء، أن الوطن البديل في فكر إسرائيل هو أن يتوجه الفلسطينيون من الضفة الغربية إلى الأردن، وهي فكرة شارون.

خطة بتوسيع قطاع غزة

وأضاف أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيجور آيلاند وضع خطة بتوسيع قطاع غزة، بدلا من أن يكون 435 كيلو متر يكون 720 كيلو مترا بعد اقتطاع أجزاء من سيناء، وتحديدا من رفح إلى العريش، وتمنح مصر المساحة نفسها في صحراء النقب.

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