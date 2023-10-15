أسعار الخضار والفاكهة اليوم.. البصل يسجل 14 جنيها

‎بعد تدشين العديد من المبادرات التي تهدف إلى خلق توازن في الأسعار وتخفيضها، شهدت أسعار الخضار والفاكهة استقرارًا ملحوظًا في الأسواق اليوم، في العديد من الأسواق المصرية.

يقدم «الوطن» عبر السطور التالية أسعار الخضار والفاكهة، وفقًا لما جاء في الموقع الرسمي لسوق الجملة بالعبور.

أسعار الخضار والفاكهة

وعن أسعار الخضار والفاكهة اليوم، فقد جاءت أسعار الخضار في سوق العبور كالتالي:

- سجل سعر كيلو البطاطس مستوى يبدأ من 10 جنيهات.

- جاء سعر كيلو البصل بين 14 إلى 18.50 جنيه.

- أما سعر كيلو الطماطم، فقد سجل مستوى بين 4 و6.5 جنيهات.

- جاء سعر كيلو الكوسة مستويات بين 6 إلى 9 جنيهات.

- سجل الخيار 13 جنيها.

- تراوح سعر الخيار البلدي ما بين 3 و7 جنيهات للكيلو.

- جاء سعر كيلو البامية متراوحًا بين 28 و30 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الثوم بين 15 و35 جنيها.

- وتراوح سعر كيلو القلقاس بين 7 و10 جنيهات.

- أسعار الفلفل الحامى 11 جنيها.

- جاء سعر الفلفل الرومى بـ 13 جنيهًا.

- أما الفلفل الألوان فجاء بسعر 25 جنيها للكيلو.

- استقرت أسعار الباذنجان، ليسجل الباذنجان الرومي 5 جنيهات، والبلدي 6 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة

وأما أسعار الفاكهة فد جاء كالتالي:

- وصل سعر كيلو التفاح الأمريكي إلى 35 جنيهًا.

- أما سعر العنب الأحمر الرومي فتراوح بين 8 و12 جنيها للكيلو.

- جاء سعر كيلو المانجا العويس بين 45 و60 جنيها، سعر كيلو المانجا الفص فجاء بين 40 و55 جنيهًا.

- وجاء سعر كيلو الخوخ المستورد بـ 70 جنيهًا.

- يبدأ سعر البلح الرملي ما بين 12 و18 جنيهًا.

- أما البلح البارحي فتراوح بين 25 و44 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر بلح سماني بين 4 و9 جنيهات للكيلو.