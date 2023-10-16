«أبحاث الدواء»: النباتات الطبية لها دور في علاج هشاشة العظام وأمراض الجلد

قال الدكتور عبد الناصر سنجاب، رئيس مجلس إدارة مركز أبحاث الدواء بجامعة عين شمس، إنه جرى اختياره في قائمة ستانفورد العالمية التي تجمع أفضل 2% من العلماء من مختلف التخصصات، وذلك من خلال مراجعة تأثير الأبحاث علميا ومجتمعيا، لافتا إلى أن تخصصه في الصيدلة يتضمن العديد من الأبحاث العملية المتخصصة.

علاج هشاشة العظام

وأوضح «سنجاب» خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية «DMC»، أن كلية الصيدلة تشارك في القائمة بـ11 عالما كل يقدم أبحاثا علمية متنوعة وبعضها بالتشارك مع تخصصات أخرى، وأبحاث الدواء يشارك فيها مختلف الأقسام، لافتا إلى أنه حصل على جائزة الدولة في مساهمة النباتات الطبية في علاج هشاشة العظام والأمراض الجلدية.

أبحاث تطبيقية

وأضاف رئيس مجلس إدارة مركز أبحاث الدواء بجامعة عين شمس، أنه لدينا عدد كبير من الأبحاث والباحثين ولكننا بحاجة لتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة، لافتا إلى أنه يجب تحويل الأبحاث إلى أبحاث تطبيقية، وهناك استخدامات كثيرة للكثير من المواد الطبيعية في علاج الأمراض، ويجب إضافتها للبرامج العلاجية.