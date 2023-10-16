انخفاض أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16-10-2023

انخفضت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16-10-2023 في السوق المحلية وبورصة الفراخ، بعد أن استقرت أمس بشكل واضح، متأثرة بتحركات أسعار الأعلاف والعرض والطلب، والمبادرة.

أسعار الدواجن اليوم

وشهدت أسعار الدواجن اليوم انخفاضا في أسعار بورصة الدواجن ومحلات الدواجن في السوق، وهذا جاء مع تقرير انخفاض أسعار الدواجن في السلاسل التجارية المشاركة في مبادرة الدولة لخفض أسعار السلع.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16-10-2023، بمختلف أنواعها سواء البيضاء أو البلدي في الأسواق وبورصة الدواجن، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن البيضاء

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء للكيلو 68 جنيهًا في أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 73 و78 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت نحو 70 جنيه في السلاسل التجارية التابعة للمبادرة.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجل سعر الفراخ البلدي اليوم 110 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و120 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» 99 جنيهًا في المزارع، لتباع للمستهلك بين 110 و115 جنيها للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيهًا، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة.

أﺳﻌﺎر البط اﻟﯾوم

وسجلت أسعار البط اليوم استقرارا في الأسعار، وبلغ سعر كيلو البط المسكوفي 100 جنيهًا، وسجل البط الفرنساوي 60 جنيهًا للكيلو، والبط البلدي بـ100 جنيه للكيلو.

أسعار الرومي اليوم

وسجل سعر كيلو الديك الرومي اليوم 200 جنيه في السلاسل التجارية الكبرى.

أسعار البيض

واستقرت أسعار البيض في الأسواق بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية دون تحركات سواء بالارتفاع أو الانخفاض، إذ سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 125 جنيهًا، تباع للمستهلك بسعر يبدأ من 133 وحتى 140 جنيهًا للكرتونة.

أما البيض الأحمر فسجل سعره في بورصة البيض 127 جنيهًا، ليباع في المحلات بـ135 و145 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي سجل 130 جنيهًا للطبق.

وتباع كرتونة البيض في السلاسل التجارية التابعة لمبادرة الدولة لخفض الأسعار بـ120 جنيها للطبق للمواطنين.