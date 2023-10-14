رئيس شعبة الدواجن: لدينا اكتفاء ذاتي.. وتخفيض الأسعار يصل إلى 25%

كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية بنسب تصل إلى 25%، قائلًا إن ما يهمنا انخفاض أسعار الدواجن بإضافة قوى شرائية للدواجن، مؤكدًا: «لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن».

بعض التجار الجشعين يستغلون الأزمات ويبيعون بأسعار حسب المنطقة

وأضاف رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» على قناة «dmc» :«إن بعض التجار الجشعين يستغلون الأزمات ويبيعون بأسعار حسب المنطقة التي يوجدون فيها، ونحن ننتج مليارًا و300 ألف دجاجة سنويًا، ولدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن».

تشكيل لجنة عليا بصناعة الدواجن برئاسة وزير الزراعة

ولفت إلى أن القيادة السياسية وجهت خلال الفترة الماضية بتشكيل لجنة عليا بصناعة الدواجن برئاسة وزير الزراعة تجتمع كل شهر لدراسة السوق ومتغيراته وخفض الأسعار، موضحًا أنه جرى تخفيض أسعار الدواجن لـ25%، ووصل السعر لـ65 جنيهًا في المزرعة، ومن المفترض أن تصل للمستهلك المصري بـ72 جنيهًا.