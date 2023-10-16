كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.. اعرف مميزاته

من خلال خطوات بسيطة وسريعة، يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، وفق ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال رابط إلكتروني.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة، خصصته وزارة التضامن لتقديم العديد من الخدمات السريعة لذوي الإعاقة، حيث يساعدهم للحصول على الحقوق الواردة في القانون، ويُمنح لهم بعد توقيع الكشف الطبي على المتقدمين في مستشفيات وزارة الصحة.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

وترصد السطور التالية، طريقة الاستعلان عن كارت الخدمات المتكاملة، كما يلي.

- الدخول إلى الرابط المعلن من جانب وزارة التضامن للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من هنــــــا.

- الضغط على أيقونة استعلام طلبات عبر الرابط.

- إدخال الرقم القومي للشخص المتقدم.

- الضغط على أيقونة استعلام.

- ظهور نتيجة الاستعلام، والمكان الذي سيتم فيه استلام الكارت.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

1- التعامل مع حاملها أمام الجهات الحكومية على أنّه من ذوي الهمم.

2- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

3- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

4- خصومات على الأندية الرياضية.

5- الإعفاء من الضرائب.

6- الحصول على سكن حكومي مناسب.

7- الدمج في المدارس.

8- الجمع بين معاشين.

9- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

10- الكشف المجاني في المستشفيات.

11- الدمج في المعاهد والجامعات.

12- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

13- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة .

14- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

15- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.