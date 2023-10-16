وزيرا الرياضة والتعليم العالي يترأسان الاجتماع السنوي للاتحاد الرياضي للجامعات

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس، بحضور الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد، والدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الاتحاد، وأحمد الشيخ، أمين صندوق الاتحاد، الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء المجلس، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الدور الإيجابي لوزارتي الشباب والتعليم العالي

وقدم الدكتور أشرف صبحي، الشكر للدكتور أيمن عاشور على التنسيق المستمر والدعم المُتواصل لأنشطة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية، والدور الإيجابي للوزارتين في تأهيل الطلاب رياضيًا وثقافيًا، وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

وأكد «صبحي» أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد المصري الرياضي للجامعات، وجميع الجهات المختلفة، من أجل العمل على إنجاح الفعاليات والأنشطة كافة التي يجرى تنظيمها من خلال التعاون المشترك.

وأشار الوزير إلى الاهتمام بالأنشطة الرياضية داخل الجامعات، التي تذخر بالعديد من المواهب في مختلف الألعاب، مؤكدًا أنه سيجرى العمل على التوسع في تنفيذ أنشطة اتحاد الرياضة الجامعية، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الاهتمام الكبير بدعم الأنشطة الطلابية

من جانبه، أكد الدكتور أيمن عاشور، اهتمام الوزارة بدعم الأنشطة الطلابية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز بناء الشخصية المتكاملة للطالب، مشددًا على ضرورة تطوير الرؤية الحالية للاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي جرى إطلاقها خلال شهر مارس الماضي.

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتكثيف جهود الاتحاد الرياضي أثناء العام الدراسي الجديد 2023/2024، من خلال تنظيم الأنشطة الرياضية، والدورات الصيفية، وذلك بالتعاون مع الجامعات، واستغلال طاقات الشباب وإكسابهم الخبرات والمهارات المُختلفة؛ لتقديم أبطال يرفعون اسم مصر عاليًا في مختلف المجالات والمنافسات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار «عاشور» إلى الدور الحيوي للأنشطة الرياضية في صقل شخصية الطلاب، وإعدادهم الإعداد السليم، الذي يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم، مؤكدًا أن هذه الأنشطة أصبحت ركنًا أساسيًّا وتقليدًا راسخًا من تقاليد التعليم الجامعي المصري.

وخلال فعاليات الاجتماع، جرى استعراض الإنجازات والفعاليات، والمسابقات التي جرى تنفيذها خلال الموسم الرياضي 2022/ 2023، بالإضافة إلى مناقشة الموازنة، وخطة النشاط المحلي والدولي للعام الجامعي 2023/2024، فضلا عن اعتماد اللائحة المالية للاتحاد.