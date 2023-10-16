شروط الحصول على شقق «جنة» في المنصورة الجديدة.. الأسعار وطريقة التقديم

طرحت وزارة الإسكان 192 وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع «سكن جنة» في المنصورة الجديدة، بمساحات تتراوح من 100 إلى 150 مترا، وفتحت الوزارة باب التقديم في جهاز المدينة، وفقا لعدد من الشروط.

وحددت وزارة الإسكان مدة التقديم في سكن جنة في المنصورة الجديدة بالدقهلية من 15 أكتوبر الجاري حتى 14 نوفمبر المقبل.

شروط التقديم لـ«سكن جنة» في المنصورة الجديدة

وأوضحت وزارة الإسكان، مجموعة من الضوابط والشروط للتقديم في شقق جنة بالمنصورة الجديدة، وهي:

- ألا يقل سن الشخص المتقدم عن 21 عاما، ويكون له أهلية التصرف.

- يجوز التخصيص لشخص ولي على قاصر.

طريقة التقديم لـ«سكن جنة» في المنصورة الجديدة

وأوضحت الوزارة خطوات التقديم في سكن جنة بالمنصورة الجديدة، وهي:

- التوجه إلى جهاز المنصورة الجديدة من أجل حجز الشقة.

- شراء كراسة الشروط من الجهاز الخاصة بسكن جنة بـ1000 جنيه.

- ملء استمارة البيانات، والتي يوجد بها التفاصيل والبيانات الشخصية والوحدة المطلوبة ورقم الشقة.

- التوجه إلى بنك التعمير والإسكان من أجل دفع مقدم جدية الحجز والذي يقدر بـ100 ألف جنيه.

أسعار شقق سكن جنة في المنصورة الجديدة

وحددت وزارة الإسكان أسعار الشقق في الوحدات السكنية المطروحة ضمن سكن جنة في المنصورة الجديدة، إذ يقدر المتر بـ9 آلاف جنيه، وسجلت أسعار الشقق الآتي:

- شقق 100 متر بـ936 ألف جنيه.

- شقق 130 مترا بـ1.216.800 جنيه.

- شقق 140 مترا بـ1.310.400 جنيه.

- شقق 150 مترا بـ1.404.000 جنيه.

نظام الدفع في سكن جنة بالمنصورة الجديدة

- الدفع من خلال بنك التعمير والإسكان.

- التقسيط على 3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات.

- دفع الأقسام في شكل ربع سنوي.