بعد فتح باب التقديم.. أسعار شقق سكن مصر في المنصورة الجديدة ونظام الدفع

إقبال من المواطنين علي التقديم في شقق سكن مصر، بعد أن جري طرحها في المدن المختلفة، التي من ضمنها المنصورة الجديدة، بعد أن انطلقت مرحلة التقديم صباح اليوم الأح، من خلال شراء كراسة الشروط من داخل جهاز المنصورة الجديد.

التقديم لسكن مصر بالمنصورة الجديدة

واستقبل جهاز المنصورة الجديدة، المواطنين من أجل التقديم، وشراء كراسة الشروط، التي يبلغ سعرها 800 جنيه، من أجل التوجه إلى بنك التعمير والإسكان، ودفع مقدم جدية الحجز في شقق سكن مصر، الذي يصل إلى 50 ألف جنيه.

وحددت هيئة الإسكان، أسعار الشقق المطروحة من سكن مصر في المنصورة الجديدة، والتي جاءت بمساحة تتراوح بين 106 إلى 118 مترا، وجاءت الأسعار كالآتي:

- شقق سكن مصر بمساحة 106 أمتار، سعرها 818,320 ألف جنيه

- شقق سكن مصر بمساحة 115 مترا في الدور الأرضي بـ887,800 ألف جنيه

- شقق سكن مصر بمساحة 115 مترا في الأدوار العلوية بـ932,190 ألف جنيه.

- شقق سكن مصر بمساحة 117 مترا بـ948,402 ألف جنيه.

- شقق سكن مصر بمساحة 118 مترا بـ956,508 ألف جنيه.

وأوضحت هيئة الإسكان، في بيان لها، أن أسعار الشقق يجرى سداداها على أنظمة مختلفة، وهي 3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات، بنظام دفع ربع سنوي.